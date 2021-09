Landerneau Landerneau Finistère, Landerneau Journées Européennes du Patrimoine – L’Elorn en kayak Landerneau Landerneau Catégories d’évènement: Finistère

Landerneau Finistère Landerneau Découverte de l’Elorn en kayak. De la Briqueterie au Pont habité. Animation proposée par le club des Alligators de Landerneau, dans le cadre de l’exposition “C’est du Sport !” Créneaux de navigation :

10h / 11h / 14h / 15h / 16h 8 personnes par créneau.

L’embarquement et le débarquement se font à la base de kayak (La Garenne). Conditions :

– Savoir nager

