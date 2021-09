Saint-Bardoux Saint-Bardoux Drôme, Saint-Bardoux Journées Européennes du Patrimoine : L’église Saint-Bardoux Saint-Bardoux Saint-Bardoux Catégories d’évènement: Drôme

Journées Européennes du Patrimoine : L'église Saint-Bardoux 2021-09-18 17:00:00 17:00:00 – 2021-09-18

Saint-Bardoux Drôme Saint-Bardoux Au début des années 1880, la paroisse de Saint-Bardoux, quartier relevant alors de la commune de Clérieux, décide d’agrandir son église qui ne peut plus accueillir ses nombreux paroissiens. dernière mise à jour : 2021-08-28 par

