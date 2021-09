Rou-Marson Rou-Marson Maine-et-Loire, Rou-Marson JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE – LECTURE POÉTIQUE ET MUSICALE À L’ÉGLISE DE ROU Rou-Marson Rou-Marson Catégories d’évènement: Maine-et-Loire

Rou-Marson

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE – LECTURE POÉTIQUE ET MUSICALE À L’ÉGLISE DE ROU Rou-Marson, 18 septembre 2021, Rou-Marson. JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE – LECTURE POÉTIQUE ET MUSICALE À L’ÉGLISE DE ROU 2021-09-18 17:00:00 – 2021-09-18 18:00:00

Rou-Marson Maine-et-Loire Rou-Marson Vous pourrez également découvrir l’église et son environnement au travers de plusieurs diaporamas interactifs sur la commune de Rou-Marson, l’église et sa restauration. Lecture poétique et musicale par Dany Lecènes, Catherine Thévenet et François Folscheid, membres du groupe saumurois des poédiseurs. Entrée libre (durée 1h). mairie-rou-marson@wanadoo.fr +33 2 41 50 50 47 http://www.rou-marson.fr/ Vous pourrez également découvrir l’église et son environnement au travers de plusieurs diaporamas interactifs sur la commune de Rou-Marson, l’église et sa restauration. dernière mise à jour : 2021-09-13 par

Détails Catégories d’évènement: Maine-et-Loire, Rou-Marson Autres Lieu Rou-Marson Adresse Ville Rou-Marson lieuville 47.23445#-0.15645