Journées Européennes du Patrimoine : Le vieux village 2021-09-18 10:00:00 10:00:00 – 2021-09-18 place du Rasset En face de la Tour

Beaumont-lès-Valence Drôme Beaumont-lès-Valence Visite du village et sa tour de l’Horloge, ancienne porte fortifiée et seul vestige visible des remparts de la fin du XIIIe siècle. Déambulation de la place du Rasset à la place de l’ancien temple. Le parcours se termine par la visite de l’église-temple. http://www.beaumontlesvalence.fr/ dernière mise à jour : 2021-08-25 par

Lieu Beaumont-lès-Valence Adresse place du Rasset En face de la Tour Ville Beaumont-lès-Valence