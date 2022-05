Journées Européennes du Patrimoine – Le Tréport : Port et station balnéaire Le Tréport, 17 septembre 2022, Le Tréport.

Journées Européennes du Patrimoine – Le Tréport : Port et station balnéaire Quai Sadi Carnot Bureau d’Accueil Touristique du Tréport Plaisance Le Tréport

2022-09-17 – 2022-09-17 Quai Sadi Carnot Bureau d’Accueil Touristique du Tréport Plaisance

Le Tréport Seine-Maritime Le Tréport

La Ville du Tréport est riche d’un patrimoine varié : en suivant cette visite, vous découvrirez le domaine portuaire et ses nombreuses spécificités, puis la plus ancienne partie du Tréport avec l’Eglise Saint-Jacques et la Rue de la Commune de Paris, le Quartier des Cordiers, jadis Quartier des Pêcheurs, et enfin une petite boucle vers le Funiculaire et son histoire et/ou la plage, héritière de la vogue des Bains de Mer fin 19ème.

Réservation obligatoire

La Ville du Tréport est riche d’un patrimoine varié : en suivant cette visite, vous découvrirez le domaine portuaire et ses nombreuses spécificités, puis la plus ancienne partie du Tréport avec l’Eglise Saint-Jacques et la Rue de la Commune de…

La Ville du Tréport est riche d’un patrimoine varié : en suivant cette visite, vous découvrirez le domaine portuaire et ses nombreuses spécificités, puis la plus ancienne partie du Tréport avec l’Eglise Saint-Jacques et la Rue de la Commune de Paris, le Quartier des Cordiers, jadis Quartier des Pêcheurs, et enfin une petite boucle vers le Funiculaire et son histoire et/ou la plage, héritière de la vogue des Bains de Mer fin 19ème.

Réservation obligatoire

Quai Sadi Carnot Bureau d’Accueil Touristique du Tréport Plaisance Le Tréport

dernière mise à jour : 2022-05-04 par