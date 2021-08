Oloron-Sainte-Marie Oloron-Sainte-Marie Oloron-Sainte-Marie, Pyrénées-Atlantiques Journées Européennes du Patrimoine : le Tissage au Néolithique Oloron-Sainte-Marie Oloron-Sainte-Marie Catégories d’évènement: Oloron-Sainte-Marie

Pyrénées-Atlantiques

Journées Européennes du Patrimoine : le Tissage au Néolithique Oloron-Sainte-Marie, 18 septembre 2021, Oloron-Sainte-Marie. Journées Européennes du Patrimoine : le Tissage au Néolithique 2021-09-18 – 2021-09-18 Villa Bedat Rue de l’Intendant d’Étigny

Oloron-Sainte-Marie Pyrénées-Atlantiques Atelier par Gilles Laporte, Mohair du Piémont Pyrénéen

Pour adultes (prévoir un pique-nique)

Le tissage apparaît dès le Néolithique (6000 à 2200 avant notre ère). Les nombreux poids de tisserand et restes de tissus remarquablement préservés qui ont été trouvés par les archéologues, constituent les seules traces de cet artisanat naissant. Elles ont été suffisantes pour permettre à l’archéologie expérimentale d’imaginer et de concevoir ce qu’étaient les premiers métiers à tisser : il est apparu qu’ils étaient verticaux.

Pass sanitaire demandé. Atelier par Gilles Laporte, Mohair du Piémont Pyrénéen

Pour adultes (prévoir un pique-nique)

Le tissage apparaît dès le Néolithique (6000 à 2200 avant notre ère). Les nombreux poids de tisserand et restes de tissus remarquablement préservés qui ont été trouvés par les archéologues, constituent les seules traces de cet artisanat naissant. Elles ont été suffisantes pour permettre à l’archéologie expérimentale d’imaginer et de concevoir ce qu’étaient les premiers métiers à tisser : il est apparu qu’ils étaient verticaux.

Pass sanitaire demandé. Atelier par Gilles Laporte, Mohair du Piémont Pyrénéen

Pour adultes (prévoir un pique-nique)

Le tissage apparaît dès le Néolithique (6000 à 2200 avant notre ère). Les nombreux poids de tisserand et restes de tissus remarquablement préservés qui ont été trouvés par les archéologues, constituent les seules traces de cet artisanat naissant. Elles ont été suffisantes pour permettre à l’archéologie expérimentale d’imaginer et de concevoir ce qu’étaient les premiers métiers à tisser : il est apparu qu’ils étaient verticaux.

Pass sanitaire demandé. dernière mise à jour : 2021-08-21 par

Détails Catégories d’évènement: Oloron-Sainte-Marie, Pyrénées-Atlantiques Autres Lieu Oloron-Sainte-Marie Adresse Villa Bedat Rue de l'Intendant d'Étigny Ville Oloron-Sainte-Marie lieuville 43.1931#-0.60787