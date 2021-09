Étoile-sur-Rhône Étoile-sur-Rhône Drôme, Étoile-sur-Rhône Journées Européennes du Patrimoine : Le Télégraphe Chappe Étoile-sur-Rhône Étoile-sur-Rhône Catégories d’évènement: Drôme

Étoile-sur-Rhône Drôme Le télégraphe Chappe était un moyen de communication mis au point par Claude Chappe en 1793. Ce premier système de communication visuelle couvrait toute la France avec 543 postes. Le site d’Étoile est sur la ligne Paris-Lyon-Toulon. amis.patrimoine.etoile@gmail.com dernière mise à jour : 2021-08-28 par

