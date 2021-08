Romans-sur-Isère Romans-sur-Isère Drôme, Romans-sur-Isère Journées Européennes du Patrimoine : Le sculpteur Toros à Romans Romans-sur-Isère Romans-sur-Isère Catégories d’évènement: Drôme

Journées Européennes du Patrimoine : Le sculpteur Toros à Romans Romans-sur-Isère, 19 septembre 2021

Romans-sur-Isère Drôme Visite guidée des sculptures de Toros en ville, puis de l’atelier du sculpteur, pour découvrir le parcours et l’œuvre de Toros, décédé en 2020.

Rendez-vous à 15h, place de la Fontaine couverte et à 16h30 à son atelier au 16 rue Jean Moulin. r.toros@wanadoo.fr dernière mise à jour : 2021-08-25 par

