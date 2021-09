Vernoil-le-Fourrier Vernoil-le-Fourrier Maine-et-Loire, Vernoil-le-Fourrier JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE – LE PRIEURÉ Vernoil-le-Fourrier Vernoil-le-Fourrier Catégories d’évènement: Maine-et-Loire

Des panneaux extérieurs relatent l'histoire du bâtiment et les visiteurs pourront découvrir l'intérieur, les fresques et les fragments de fresques. Cet ancien prieuré-cure date du 15e siècle. La façade nord du logis et la tour octogonale de son escalier sont classés. Visite libre.

