Thiers Thiers Puy-de-Dôme, Thiers Journées Européennes du Patrimoine – Le Petit Train touristique de Thiers Thiers Thiers Catégories d’évènement: Puy-de-Dôme

Thiers

Journées Européennes du Patrimoine – Le Petit Train touristique de Thiers Thiers, 19 septembre 2021, Thiers. Journées Européennes du Patrimoine – Le Petit Train touristique de Thiers 2021-09-19 15:00:00 15:00:00 – 2021-09-19 18:00:00 18:00:00

Thiers Puy-de-Dôme EUR Le circuit propose environ 45 min de balade audio guidée, en 5 langues.

Depuis les friches industrielles de la « Vallée des Usines » jusqu’aux quartiers hauts de Thiers, en passant par les rues pittoresques de la cité médiévale… tourisme.rajat@wanadoo.fr +33 4 73 51 08 13 http://www.rajat.net/ dernière mise à jour : 2021-09-13 par

Détails Catégories d’évènement: Puy-de-Dôme, Thiers Autres Lieu Thiers Adresse Ville Thiers lieuville 45.8579#3.54517