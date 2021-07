Autry-le-chatel Autry-le-Chatel Autry-le-Châtel Journées Européennes du Patrimoine : le Petit Château Autry-le-Chatel Autry-le-chatel Catégorie d’évènement: Autry-le-Châtel

Journées Européennes du Patrimoine : le Petit Château Autry-le-Chatel, 18 juillet 2021-18 juillet 2021, Autry-le-chatel. Journées Européennes du Patrimoine : le Petit Château

du dimanche 18 juillet au dimanche 19 septembre à Autry-le-Chatel

Vous êtes accueillis au Petit Château à Autry-le-Châtel pour une visite des intérieurs et extérieurs du Château du XVe siècle. Vous êtes accueillis au Petit Château à Autry-le-Châtel pour une visite des intérieurs et des extérieurs du Château du XVe (sous réserves de l’évolution de la situation sanitaire). Autry-le-Chatel Autry-le-Châtel, Autry-le-chatel Autry-le-chatel

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-18T11:00:00 2021-07-18T18:00:00;2021-07-24T14:00:00 2021-07-24T18:00:00;2021-07-25T11:00:00 2021-07-25T18:00:00;2021-07-31T14:00:00 2021-07-31T18:00:00;2021-08-01T11:00:00 2021-08-01T18:00:00;2021-08-07T14:00:00 2021-08-07T18:00:00;2021-08-08T11:00:00 2021-08-08T18:00:00;2021-08-14T14:00:00 2021-08-14T18:00:00;2021-08-15T11:00:00 2021-08-15T18:00:00;2021-08-21T14:00:00 2021-08-21T18:00:00;2021-08-22T11:00:00 2021-08-22T18:00:00;2021-08-28T14:00:00 2021-08-28T18:00:00;2021-08-29T11:00:00 2021-08-29T18:00:00;2021-09-04T14:00:00 2021-09-04T18:00:00;2021-09-05T11:00:00 2021-09-05T18:00:00;2021-09-11T14:00:00 2021-09-11T18:00:00;2021-09-12T11:00:00 2021-09-12T18:00:00;2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T11:00:00 2021-09-19T18:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Autry-le-Châtel Étiquettes évènement : Autres Lieu Autry-le-Chatel Adresse Autry-le-Châtel, Autry-le-chatel Ville Autry-le-chatel lieuville Autry-le-Chatel Autry-le-chatel