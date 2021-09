JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE – LE PATRIMOINE DE FORGES-MEIGNÉ-MONTFORT À VÉLO Doué-en-Anjou, 18 septembre 2021, Doué-en-Anjou.

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE – LE PATRIMOINE DE FORGES-MEIGNÉ-MONTFORT À VÉLO 2021-09-18 – 2021-09-18 Place des Fontaines Doué-La-Fontaine

Doué-en-Anjou Maine-et-Loire Doué-en-Anjou

Le parcours rouge est un circuit qui est pensé pour le vélo, à proximité de châteaux, églises, troglodytes, moulins, lavoirs en toute tranquillité dans le respect de l’environnement. Ainsi vous admirerez les couleurs, textures et matériaux utilisés, grâce à notre riche et diversifié sous-sol, pour bâtir le patrimoine de Forges, Meigné et Montfort. Sur le parcours vous trouverez des aires de pique-nique afin de profiter pleinement de la journée, si le cœur vous en dit.

Découvrez différents éléments patrimoniaux des communes déléguées de Doué-en-Anjou, grâce à un parcours de 26km (balisage rouge) à réaliser en vélo. Vous pourrez ainsi prendre le temps de redécouvrir les trésors cachés de notre territoire.

l.aubineau@doue-en-anjou.fr +33 2 41 59 71 29 https://www.les-perrieres.com/

Le parcours rouge est un circuit qui est pensé pour le vélo, à proximité de châteaux, églises, troglodytes, moulins, lavoirs en toute tranquillité dans le respect de l’environnement. Ainsi vous admirerez les couleurs, textures et matériaux utilisés, grâce à notre riche et diversifié sous-sol, pour bâtir le patrimoine de Forges, Meigné et Montfort. Sur le parcours vous trouverez des aires de pique-nique afin de profiter pleinement de la journée, si le cœur vous en dit.

dernière mise à jour : 2021-09-13 par