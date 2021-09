JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE – LE PATRIMOINE DE CONCOURSON BRIGNÉ SAINT-GEORGES-SUR-LAYON À VÉLO Doué-en-Anjou, 18 septembre 2021, Doué-en-Anjou.

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE – LE PATRIMOINE DE CONCOURSON BRIGNÉ SAINT-GEORGES-SUR-LAYON À VÉLO 2021-09-18 – 2021-09-18 Rue de Soulanger – Doué-la-Fontaine Doué-La-Fontaine

Doué-en-Anjou Maine-et-Loire

La parcours turquoise/vert est un circuit de découverte du patrimoine pensé pour le vélo. Ainsi vous pourrez prendre le temps de découvrir le patrimoine de ces magnifiques communes déléguées de Doué-en-Anjou, que sont Concourson, Brigné et St Georges sur Layon, tout en respectant l’environnement. Sur le chemin vous pourrez admirer moulins, châteaux, manoirs, églises, chapelles, ancienne gare, la rivière du “Layon” et ses côteaux à l’origine d’excellents vins ainsi que quelques vestiges de la production de charbon et du canal de Monsieur. Boucle de 29km.

Découvrez différents éléments patrimoniaux des communes déléguées de Doué-en-Anjou en mode déplacement doux, grâce à un parcours de 29 km à réaliser en vélo. Vous pourrez ainsi prendre le temps de redécouvrir les trésors cachés de notre territoire.

