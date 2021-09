Ploumagoar Ploumagoar Côtes-d'Armor, Ploumagoar Journées Européennes du Patrimoine – le patrimoine culturel, architecture et mobilier Ploumagoar Ploumagoar Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Ploumagoar

Journées Européennes du Patrimoine – le patrimoine culturel, architecture et mobilier Ploumagoar, 18 septembre 2021, Ploumagoar. Journées Européennes du Patrimoine – le patrimoine culturel, architecture et mobilier 2021-09-18 – 2021-09-19 Rue Kergillouard PloumExpo

Ploumagoar Côtes d’Armor Venez découvrir une exposition sur le patrimoine cultuel de la commune. L’objectif premier est d’éveiller le visiteur à propos de l’architecture des lieux, les statues, les éléments structurant d’un édifice religieux catholique, les vitraux … afin de comprendre toute la symbolique des images dans les lieux cultuels et ainsi comprendre les fondements de notre société. Venez découvrir une exposition sur le patrimoine cultuel de la commune. L’objectif premier est d’éveiller le visiteur à propos de l’architecture des lieux, les statues, les éléments structurant d’un édifice religieux catholique, les vitraux … afin de comprendre toute la symbolique des images dans les lieux cultuels et ainsi comprendre les fondements de notre société. dernière mise à jour : 2021-09-09 par

Détails Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor, Ploumagoar Autres Lieu Ploumagoar Adresse Rue Kergillouard PloumExpo Ville Ploumagoar lieuville 48.54515#-3.12878