Journées Européennes du Patrimoine – Le patrimoine communal Hôpital-Camfrout, 18 septembre 2021, Hôpital-Camfrout.

Journées Européennes du Patrimoine – Le patrimoine communal 2021-09-18 – 2021-09-19

Hôpital-Camfrout Finistère Hôpital-Camfrout

La mairie a décidé pour cette édition de mettre à l’honneur, le patrimoine maritime et architectural de la commune ainsi que l’ancienne activité industrielle d’exploitation de la kersantite.

Au programme, en préparation depuis plusieurs mois :

– Présence à quai des deux bateaux d’An test : Le Notre Dame de Rumengol et La Bergère de Domrémy, classés monuments historiques.

L’association An Test, dont le siège est à l’Hôpital-Camfrout, fêtera son 40ème anniversaire ; à cette occasion une exposition commentée de l’histoire des bateaux et de leurs activités respectives sera visible à bord.

– Visites commentées de l’église, des maisons sur les rochers, de la fontaine de la vierge.

– Présentation des maquettes de 3 panneaux patrimoniaux en lave émaillée (en cours de fabrication); textes en français, anglais, breton.

