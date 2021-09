JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE – LE MYSTÈRE DES FALUNS Doué-en-Anjou, 18 septembre 2021, Doué-en-Anjou.

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE – LE MYSTÈRE DES FALUNS 2021-09-18 – 2021-09-18 Doué-La-Fontaine 7 rue d’Anjou

Doué-en-Anjou Maine-et-Loire

À travers une promenade scénographique souterraine, le visiteur est transporté dans l’univers sous-marin présent à Doué-la-Fontaine il y a 10 millions d’années. Jeux de lumière, parois irisées de bleu, ballet de poissons, miroir d’eau, pulsations musicales fluctuantes et suggestives… Un fabuleux voyage entre terre et mer, passé et présent, rêve et science.

Visite libre du site : un film d’avant-propos suivi d’une immersion de 45mn à 1h dans l’histoire du lieu vous sont proposés grâce à la scénographie de Lucie Lom entre poésie et sciences : le Falun de sa formation à son utilisation par l’homme.

contact@les-perrieres.com +33 2 41 59 71 29 https://les-perrieres.com/

