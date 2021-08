Waldersbach Waldersbach Bas-Rhin, Waldersbach Journées européennes du patrimoine : Le musée Jean-Frédéric Oberlin Waldersbach Waldersbach Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Waldersbach

Journées européennes du patrimoine : Le musée Jean-Frédéric Oberlin Waldersbach, 18 septembre 2021, Waldersbach. Journées européennes du patrimoine : Le musée Jean-Frédéric Oberlin 2021-09-18 10:00:00 – 2021-09-19 19:00:00

Le musée est un lieu d'expression qui relate l'une des figures de proue de l'Alsace du XVIIIe siècle, Jean-Fréderic Oberlin, pasteur, pédagogue, botaniste, animateur rural et défenseur des droits de l'homme. Dans ce musée il ne s'agit pas de regarder d'une manière passive un objet, une image, un cartel, mais de percevoir, d'écouter, de lire, de construire, de manipuler, de ressentir afin de comprendre la divine complexité du pasteur de Waldersbach.
+33 3 88 97 30 27

