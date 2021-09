Romans-sur-Isère Romans-sur-Isère Drôme, Romans-sur-Isère Journées Européennes du Patrimoine : Le Musée de la Chaussure : Evocation du travail de restauration du cuir Romans-sur-Isère Romans-sur-Isère Catégories d’évènement: Drôme

Journées Européennes du Patrimoine : Le Musée de la Chaussure : Evocation du travail de restauration du cuir Romans-sur-Isère, 18 septembre 2021

Romans-sur-Isère Drôme Céline Bonnot-Diconne du Centre de Conservation et de Restauration du Cuir, maître d’art, présentera son travail sur les collections historiques du musée. publicsmusee@ville-romans26.fr +33 4 75 05 51 81 https://www.museedelachaussure.fr/ dernière mise à jour : 2021-08-28 par

Drôme, Romans-sur-Isère