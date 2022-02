Journées Européennes du Patrimoine – Le Moulin de Rainville Longny les Villages, 18 septembre 2022, Longny les Villages.

Journées Européennes du Patrimoine – Le Moulin de Rainville Moulin de Rainville LONGNY AU PERCHE Longny les Villages

2022-09-18 10:30:00 – 2022-09-18 12:00:00 Moulin de Rainville LONGNY AU PERCHE

Longny les Villages Orne

L’Histoire, la Culture et le Patrimoine ne font qu’un lors des JEP. Longny et son passé, historique, métallurgique et artisanal ont marqué à tout jamais leurs empreintes dans l’histoire du Perche, ce sera ce que nous revisiterons ensemble à l’occasion des journées du patrimoine

L’Histoire, la Culture et le Patrimoine ne font qu’un lors des JEP. Longny et son passé, historique, métallurgique et artisanal ont marqué à tout jamais leurs empreintes dans l’histoire du Perche, ce sera ce que nous revisiterons ensemble à…

adm61@orange.fr +33 6 72 78 34 21 http://www.lemoulinderainville.com/

L’Histoire, la Culture et le Patrimoine ne font qu’un lors des JEP. Longny et son passé, historique, métallurgique et artisanal ont marqué à tout jamais leurs empreintes dans l’histoire du Perche, ce sera ce que nous revisiterons ensemble à l’occasion des journées du patrimoine

Moulin de Rainville LONGNY AU PERCHE Longny les Villages

dernière mise à jour : 2022-02-02 par