Melle

Journées Européennes du Patrimoine : le moulin de Boitorgueil Melle, 18 septembre 2021, Melle. Journées Européennes du Patrimoine : le moulin de Boitorgueil 2021-09-18 – 2021-09-19 Moulin de Boitorgueil 21 Rue du Pont de Pérouzeau

Melle Deux-Sèvres Journées Européennes du Patrimoine au Moulin de Boitorgueil Samedi 18 : 14h-19h et le dimanche 19 de 14h à 18h.

Moulin situé sur la Berlande, en état de fonctionnement après restauration. Visite libre ou guidée du moulin, exposition “Atelier d’oeuvres” permettant la découverte d’artistes. Renseignements : 05 49 29 64 04.

