JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE – LE LOGIS DU PRIEUR À CUNAULT Gennes-Val-de-Loire, 18 septembre 2021, Gennes-Val-de-Loire. JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE – LE LOGIS DU PRIEUR À CUNAULT 2021-09-18 – 2021-09-18

Gennes-Val-de-Loire Maine-et-Loire Construite vers 1510, cette demeure Renaissance servait d’habitation aux moines de Cunault. Cet édifice a été peu modifié et est devenu une propriété privée.

