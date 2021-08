Châtellerault Le Grand Atelier - musée d'art et d'industrie Châtellerault, Vienne JOURNEES EUROPEENNES DU PATRIMOINE Le Grand Atelier – musée d’art et d’industrie Châtellerault Catégories d’évènement: Châtellerault

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Le Grand Atelier – musée d'art et d'industrie

Profitez de week end pour (re)découvrir le musée et ses espaces : – Auto Moto Vélo, plus de deux cent véhicules et objets pour plus de deux siècles d’histoire d’une civilisation marquée par la « révolution des transports terrestres ». – Manufacture d’armes de Châtellerault, son histoire industrielle et sociale. – Cabaret du Chat Noir, créé par le Châtelleraudais Rodolphe Salis, invitation à plonger dans l’atmosphère poétique du théâtre d’ombres et dans l’ambiance de Montmartre à la fin XIXe siècle. (dernière entrée à 18h30). [Plus d’infos sur le pass sanitaire obligatoire](https://www.ville-chatellerault.fr/pass-sanitaire)

Entrée libre – Pass sanitaire obligatoire.

Découvrez le Grand Atelier ! Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, le Grand Atelier, musée d'art et d'industrie sera gratuit pour tous les visiteurs le samedi et le dimanche. Le Grand Atelier – musée d'art et d'industrie 3 rue Clément Krebs 86100 Châtellerault Châtellerault La Renaitrie Vienne

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T19:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T19:00:00

