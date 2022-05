JOURNEES EUROPEENNES DU PATRIMOINE : LE FORT DE LA CRECHE Wimereux, 17 septembre 2022, Wimereux.

JOURNEES EUROPEENNES DU PATRIMOINE : LE FORT DE LA CRECHE Route de Terlincthun

D96 Wimereux

2022-09-17 – 2022-09-18

Route de Terlincthun

D96 Wimereux 62930

Wimereux La batterie côtière de la Crèche occupe le site de l’ancien fort de Terlincthun, élément de défense du Camp de Droite, à l’époque où Napoléon convoitait d’envahir l’Angleterre. Elle a été construite après la défaite de Sedan lors du vaste plan d’implantation d’un nouveau cordon défensif. Des ouvrages de 1879, témoignent de cette époque. On y découvre également des constructions implantées par la Marine française entre 1936 et 1940 et des ouvrages allemands.

Visite libre

Samedi de 14h30 à 18h00 et Dimanche de 08h00 à 18h00

contact@fortdelacreche.fr +33 6 37 20 22 30 http://fortdelacreche.fr/

