Journées Européennes du Patrimoine : Le Clos Fougère (exploitation arboricole)
Châteauneuf-sur-Isère, Drôme
18 septembre 2021, 10:30:00

Au fil d'une visite commentée conviviale, venez découvrir notre verger conservatoire de pêchers et ses quelques 110 variétés différentes ! L'occasion de découvrir l'histoire de ce fruit de la Chine à la France, de l'Antiquité à nos jours !

Contact: info@closfougeres.com +33 4 75 71 80 94 http://www.closfougeres.com/

