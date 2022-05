Journées Européennes du Patrimoine – Le chanvre, toute une histoire Beaufort-en-Anjou, 17 septembre 2022, Beaufort-en-Anjou.

2022-09-17 – 2022-09-18

Beaufort-en-Anjou 49250 Beaufort-en-Anjou Maine-et-Loire Pays de la Loire

L’histoire et le développement de la ville de Beaufort sont étroitement liés à la culture et au tissage d’une fibre revenu à la mode : le chanvre. Le temps d’un weekend, exposition, ateliers et démonstrations de mé-tiers à tisser seront proposés au cœur des halles de Beaufort par les artistes de Patin Couffin. En parallèle, venez redécouvrir les collections du musée témoignant de cette activité, objets et documents rappelant la période faste de la manufacture royale de toile à voile.

Entrée libre au musée et sur les animations – Plus d’informations sur www.3museesinsolitesenanjou.com ou au 0241802687

info@3museesinsolitesenanjou.com +33 6 23 88 24 56 https://3museesinsolitesenanjou.com/

B.Rousseau

Beaufort-en-Anjou

