Ciboure Pyrénées-Atlantiques Visite guidée : 11h.

Rencontrez l’association Trois-Mâts Basque et découvrez l’avancée de la construction de la réplique de Alba, chaloupe sardinière à vapeur emblématique de la baie.

Gratuit – inscription obligatoire dans les Offices de Tourisme : 05 59 47 64 56 ou 05 59 26 03 16 – Places limitées. Visite guidée : 11h.

