Valence Valence Drôme, Valence Journées Européennes du Patrimoine : Le Centre du Patrimoine Arménien : Jeu de piste “La Petite Arménie de Valence” Valence Valence Catégories d’évènement: Drôme

Valence

Journées Européennes du Patrimoine : Le Centre du Patrimoine Arménien : Jeu de piste “La Petite Arménie de Valence” Valence, 19 septembre 2021, Valence. Journées Européennes du Patrimoine : Le Centre du Patrimoine Arménien : Jeu de piste “La Petite Arménie de Valence” 2021-09-19 15:00:00 15:00:00 – 2021-09-19 Centre du Patrimoine Arménien 14 rue Louis Gallet

Valence Drôme Une mystérieuse valise, un globe terrestre, des énigmes et des parfums

d’orient… suivez le guide, et relevez les défis à travers les rues de la ville ! Un jeu de piste original pour découvrir l’histoire des Valentinois d’origine arménienne. contact@le-cpa.com https://www.le-cpa.com/ dernière mise à jour : 2021-08-25 par

Détails Catégories d’évènement: Drôme, Valence Autres Lieu Valence Adresse Centre du Patrimoine Arménien 14 rue Louis Gallet Ville Valence lieuville 44.93151#4.89367