**Visite guidée du Carmel** Samedi et dimanche, 14H-17H, départs toutes les 30 min (dernier départ à 17H) – Gratuit – Réservation obligatoire Lieu de départ de la visite : accueil devant la chapelle du Carmel Visite libre et guidée du dépôt d’art sacré Partez à la découverte de pièces évocatrices de l’art sacré du territoire. L’occasion inédite de découvrir certaines pièces rarement montrées au public. Une œuvre du dépôt d’art sacré fera l’objet d’une présentation de 15 minutes par nos médiateurs à 14H30, 15H30, 16H30 et 17H30. Samedi et dimanche, 14H-18H – Gratuit **Visite guidée de l’exposition « A part »** Dans le couvent et les jardins du Carmel, visitez l’exposition d’art contemporain « A Part ». L’occasion de faire interroger passé et présent, états de solitude et d’isolement et les formes d’exil qui révèlent un nécessaire retour à soi face à l’agitation et l’hyper-communication du monde actuel. Samedi et dimanche à 15H30 (durée 1H) – Gratuit – Réservation obligatoire Lieu de départ de la visite : accueil devant la chapelle du Carmel **Visite libre des jardins du Carmel** Les jardins du Carmel sont ouverts à la visite libre le samedi de 7H30 à 18H et le dimanche de 9H à 19H. Renseignements et réservations : Service des publics du pôle patrimoine d’Abbeville, 03 22 20 29 69, [[patrimoine.publics@abbeville.frVisite](mailto:patrimoine.publics@abbeville.frVisite)](mailto:[patrimoine.publics@abbeville.fr](mailto:patrimoine.publics@abbeville.fr)Visite) guidée du Carmel Samedi et dimanche, 14H-17H, départs toutes les 30 min (dernier départ à 17H) – Gratuit – Réservation obligatoire Lieu de départ de la visite : accueil devant la chapelle du Carmel **Visite libre et guidée du dépôt d’art sacré** Partez à la découverte de pièces évocatrices de l’art sacré du territoire. L’occasion inédite de découvrir certaines pièces rarement montrées au public. Une œuvre du dépôt d’art sacré fera l’objet d’une présentation de 15 minutes par nos médiateurs à 14H30, 15H30, 16H30 et 17H30. Samedi et dimanche, 14H-18H – Gratuit **Visite guidée « Le quartier de la gare d’Abbeville »** Cette 38e édition des Journées européennes du patrimoine met à l’honneur la patrimoine ferroviaire. A cette occasion, venez découvrir le quartier de la gare d’Abbeville pour plonger le temps d’une visite commentée dans l’histoire ferroviaire de la ville ! Samedi et dimanche à 15H – Gratuit – Réservation obligatoire Renseignements et réservations : Service des publics du pôle patrimoine d’Abbeville, 03 22 20 29 69, [patrimoine.publics@abbeville.fr](mailto:patrimoine.publics@abbeville.fr) **Théâtre** Inauguré en 1919, le théâtre municipal d’Abbeville est l’une des dernières salles d’inspiration italienne du nord de la France. Inscrit depuis 2003 au titre des monuments historiques, découvrez les grandes dates qui ont marqué ce joyau du XXe siècle et pénétrez dans les coulisses de cet espace qui accueille toujours de nombreux spectacles. Visite guidée Samedi et dimanche, départs à 14H et 16H – Gratuit – Réservation obligatoire Renseignements et réservations : **Les Scènes d’Abbeville, 03 22 20 26 80,** [**[abbevilleevenement@abbeville.fr](mailto:abbevilleevenement@abbeville.fr)**](mailto:abbevilleevenement@abbeville.fr)

Le Carmel – Maison du patrimoine 36 rue des Capucins 80100 Abbeville Abbeville Somme



