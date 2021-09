Le Brethon Le Brethon Allier, Le Brethon Journées Européennes du Patrimoine Le Brethon Le Brethon Le Brethon Catégories d’évènement: Allier

Journées Européennes du Patrimoine Le Brethon 2021-09-19 14:30:00 14:30:00 – 2021-09-19 18:00:00 18:00:00 Salle La Brethonnoise Rue du Commerce

Le Brethon Allier Le Brethon “Le Patrimoine Archéologique du Pays de Tronçais”

Exposition animée par Monsieur Jacques Perchat à la Salle La Brethonnoise dès 14h30 le Dimanche 19 Septembre 2021. mairie.lebrethon@wanadoo.fr +33 4 70 06 83 11 dernière mise à jour : 2021-08-30 par

