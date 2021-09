Les Hauts-d'Anjou Les Hauts-d'Anjou Les Hauts-d'Anjou, Maine-et-Loire JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE – LAVOIR ET MOTTE FÉODALE DE MARIGNÉ Les Hauts-d’Anjou Les Hauts-d'Anjou Catégories d’évènement: Les Hauts-d'Anjou

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE – LAVOIR ET MOTTE FÉODALE DE MARIGNÉ Les Hauts-d'Anjou, 18 septembre 2021, Les Hauts-d'Anjou. JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE – LAVOIR ET MOTTE FÉODALE DE MARIGNÉ 2021-09-18 – 2021-09-19 Rue Max richard – face au lavoir Marigné

Les Hauts-d’Anjou Maine-et-Loire Lavoir de 1855 installé à proximité de la motte féodale datant des 11e et 12e siècles, vestige de la famille seigneuriale de Marigné.

+33 2 41 18 09 63

Visite libre. dernière mise à jour : 2021-08-28 par

Rue Max richard - face au lavoir Marigné