Valence Valence Drôme, Valence Journées Européennes du Patrimoine : L’ancienne caserne Latour-Maubourg Valence Valence Catégories d’évènement: Drôme

Valence

Journées Européennes du Patrimoine : L’ancienne caserne Latour-Maubourg Valence, 18 septembre 2021, Valence. Journées Européennes du Patrimoine : L’ancienne caserne Latour-Maubourg 2021-09-18 – 2021-09-18 place Latour Maubourg RDV devant la médiatèque

Valence Drôme La Médiathèque, les Archives communales et le Point Info Jeunes se sont installés récemment dans l’ancienne caserne. Cette dernière fut un des fleurons du passé militaire de la ville. Ce sera l’occasion de retracer son histoire depuis la fin du XIXe. dernière mise à jour : 2021-08-25 par

Détails Catégories d’évènement: Drôme, Valence Autres Lieu Valence Adresse place Latour Maubourg RDV devant la médiatèque Ville Valence lieuville 44.9179#4.9007