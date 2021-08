Journées Européennes du Patrimoine Laàs, 18 septembre 2021, Laàs.

Journées Européennes du Patrimoine 2021-09-18 – 2021-09-18

Laàs Pyrénées-Atlantiques Laàs

11h et 14h30 : atelier éventail. Explorez l’histoire des éventails au cours d’un atelier créatif. Petits et grands plieront, colleront et décoreront leur éventail à la mode du XVIIIe siècle.

11h et 14h30 : atelier porcelaine. Découvrez l’histoire des Arts Décoratifs au travers de la collection Serbat et décorez à votre goût des objets en porcelaine.

13h15, 14h15, 15h15, 17h15 : visite guidée du musée, invitation à un voyage dans le temps à travers la reconstitution d’une demeure noble telle qu’elle était habitée au XVIIIe siècle.

16h15 : visite privilèges du Musée, pour découvrir l’entièreté du Musée dont certaines pièces sont habituellement fermées au public. Accompagnés par notre guide en costume d’époque vous pourrez déguster en fin de visite un chocolat chaud façon XVIIIe siècle.

16h30 : visite guidée des Jardins, depuis les hauteurs du gave d’Oloron, jusqu’au contrebas du domaine.

+33 5 59 38 91 53

Musée Serbat

