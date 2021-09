Turquant Turquant Maine-et-Loire, Turquant JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE – LA TROGLOTHÈQUE Turquant Turquant Catégories d’évènement: Maine-et-Loire

Turquant

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE – LA TROGLOTHÈQUE Turquant, 18 septembre 2021, Turquant. JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE – LA TROGLOTHÈQUE 2021-09-18 – 2021-09-18

Turquant Maine-et-Loire Visite libre. Ce centre d’interprétation du monde souterrain est situé dans le village des métiers d’art. C’est une invitation à un voyage troglodytique autour du monde à travers une exposition permanente. contact@troglotheque.com +33 6 79 22 67 81 https://troglotheque.com/ Visite libre. dernière mise à jour : 2021-09-13 par

Détails Catégories d’évènement: Maine-et-Loire, Turquant Autres Lieu Turquant Adresse Ville Turquant lieuville 47.22436#0.02598