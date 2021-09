Romans-sur-Isère Romans-sur-Isère Drôme, Romans-sur-Isère Journées Européennes du Patrimoine : La Tour Jacquemart : Atelier kapla et jeu de piste Romans-sur-Isère Romans-sur-Isère Catégories d’évènement: Drôme

Journées Européennes du Patrimoine : La Tour Jacquemart : Atelier kapla et jeu de piste 2021-09-19 10:00:00 10:00:00 – 2021-09-19 18:00:00 18:00:00

Romans-sur-Isère Drôme

Romans-sur-Isère Drôme Animations jeune public en lien avec le patrimoine (construction d’édifices à partir de Kapla, lego) et jeu de piste pour les familles (suivi d’un tirage au sort pour récompenser les meilleures équipes !) +33 4 75 79 20 86 http://artethistoire.valenceromansagglo.fr/ dernière mise à jour : 2021-08-28 par

