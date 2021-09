Crépol Crépol Crépol, Drôme Journées Européennes du Patrimoine : La Tour du cimetière Crépol Crépol Catégories d’évènement: Crépol

Drôme

2021-09-18 – 2021-09-19

Crépol Drôme Cette tour, située dans le cimetière actuel de Crépol, est un vestige de l’ancienne église Saint-Étienne, abandonnée au milieu du XIXe siècle, puis en partie détruite suite à la construction d’une nouvelle église au centre du village. dernière mise à jour : 2021-08-28 par

