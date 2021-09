Journées Européennes du Patrimoine La Teste-de-Buch, 18 septembre 2021, La Teste-de-Buch.

Journées Européennes du Patrimoine 2021-09-18 – 2021-09-19

La Teste-de-Buch Gironde La Teste-de-Buch

Afin de découvrir l’action de celles et ceux qui œuvrent quotidiennement à la mise en valeur et à la sauvegarde de notre patrimoine, les Journées Européennes du Patrimoine donnent l’occasion aux associations, certains services municipaux et des particuliers de présenter au public leur travail et savoir-faire.

Le protocole sanitaire en vigueur sera appliqué sur l’ensemble des manifestations.

Vous retrouvez le programme sur le site internet de la ville de La Teste de Buch.

+33 5 56 54 63 14

ministère de la culture

dernière mise à jour : 2021-09-10 par OT La Teste-de-Buch