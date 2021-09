Journées Européennes du Patrimoine > La résidence du Préfet Maritime et de la mer du Nord Cherbourg-en-Cotentin, 18 septembre 2021, Cherbourg-en-Cotentin.

Cherbourg-en-Cotentin Manche

Vous pourrez admirer cette belle demeure de la fin du XVIIIème siècle, véritable témoin de l’histoire de Cherbourg et de son expansion. Cet hôtel particulier, dont certaines pièces ont été réaménagées, saura vous faire traverser l’histoire de la Marine nationale à Cherbourg et redécouvrir le rôle du Préfet maritime de la Manche et de la mer du Nord.

> Samedi 18 et dimanche 19 septembre de 14h à 17h.

> Gratuit et sans réservation.

> Visite guidée de la résidence et du jardin par groupes de 20 personnes. Durée de la visite : 1h.

