Portes-lès-Valence Portes-lès-Valence Drôme, Portes-lès-Valence Journées Européennes du Patrimoine : La mosaïque gallo-romaine Portes-lès-Valence Portes-lès-Valence Catégories d’évènement: Drôme

Portes-lès-Valence

Journées Européennes du Patrimoine : La mosaïque gallo-romaine Portes-lès-Valence, 18 septembre 2021, Portes-lès-Valence. Journées Européennes du Patrimoine : La mosaïque gallo-romaine 2021-09-18 11:30:00 11:30:00 – 2021-09-18 place de la République RDV devant la Mairie

Portes-lès-Valence Drôme Portes-lès-Valence Entre 1962 et 1977, le club archéologique Crouzet fouilla plusieurs fois le site de l’ancien prieuré St-Gervais. Cela leur permit de découvrir une superbe mosaïque qui est aujourd’hui exposée dans la salle des mariages de la mairie de Portes-lès-Valence. dernière mise à jour : 2021-08-28 par

Détails Catégories d’évènement: Drôme, Portes-lès-Valence Autres Lieu Portes-lès-Valence Adresse place de la République RDV devant la Mairie Ville Portes-lès-Valence lieuville 44.8752#4.87794