Ciboure Ciboure Ciboure, Pyrénées-Atlantiques Journées Européennes du Patrimoine – La maison des blocs et Egiategia – Ciboure Ciboure Catégories d’évènement: Ciboure

Pyrénées-Atlantiques

Journées Européennes du Patrimoine – La maison des blocs et Egiategia – Ciboure, 18 septembre 2021, Ciboure. Journées Européennes du Patrimoine – La maison des blocs et Egiategia – 2021-09-18 – 2021-09-18

Ciboure Pyrénées-Atlantiques Visites guidées : 11h et 15h.

Lieu de création des premiers blocs qui ont constitué les digues, revivez cette aventure à travers des photos et vidéos d’archives et finissez la visite par la dégustation d’un verre d’EGIATEGIA, dont les cuves fermentent sous la protection de la digue de l’Artha.

5€ à régler sur place – inscription préalable obligatoire dans les Offices de Tourisme : 05 59 47 64 56 ou 05 59 26 03 16 – Places limitées. Visites guidées : 11h et 15h.

Lieu de création des premiers blocs qui ont constitué les digues, revivez cette aventure à travers des photos et vidéos d’archives et finissez la visite par la dégustation d’un verre d’EGIATEGIA, dont les cuves fermentent sous la protection de la digue de l’Artha.

5€ à régler sur place – inscription préalable obligatoire dans les Offices de Tourisme : 05 59 47 64 56 ou 05 59 26 03 16 – Places limitées. Visites guidées : 11h et 15h.

Lieu de création des premiers blocs qui ont constitué les digues, revivez cette aventure à travers des photos et vidéos d’archives et finissez la visite par la dégustation d’un verre d’EGIATEGIA, dont les cuves fermentent sous la protection de la digue de l’Artha.

5€ à régler sur place – inscription préalable obligatoire dans les Offices de Tourisme : 05 59 47 64 56 ou 05 59 26 03 16 – Places limitées. Syndicat de la baie dernière mise à jour : 2021-09-03 par

Détails Catégories d’évènement: Ciboure, Pyrénées-Atlantiques Autres Lieu Ciboure Adresse Ville Ciboure lieuville 43.39095#-1.68507