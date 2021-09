Saint-Jean-de-Luz Saint-Jean-de-Luz Pyrénées-Atlantiques, Saint-Jean-de-Luz JOURNEES EUROPEENNES DU PATRIMOINE : La mairie de Saint-Jean-de-luz : de fond en comble Saint-Jean-de-Luz Saint-Jean-de-Luz Catégories d’évènement: Pyrénées-Atlantiques

Saint-Jean-de-Luz

JOURNEES EUROPEENNES DU PATRIMOINE : La mairie de Saint-Jean-de-luz : de fond en comble Saint-Jean-de-Luz, 19 septembre 2021, Saint-Jean-de-Luz. JOURNEES EUROPEENNES DU PATRIMOINE : La mairie de Saint-Jean-de-luz : de fond en comble 2021-09-19 09:30:00 – 2021-09-19

Saint-Jean-de-Luz Pyrénées-Atlantiques Saint-Jean-de-Luz À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, ce bâtiment vous ouvre exceptionnellement ses portes pour une visite des grands salons au bureau du Maire, réunissant une partie de la collection municipale, en passant par les bureaux des services communaux…

Sur inscription auprès des offices de tourisme

Nombre de places limité – 05 59 26 03 16 / 05 59 47 64 56

Détails Catégories d’évènement: Pyrénées-Atlantiques, Saint-Jean-de-Luz Autres Lieu Saint-Jean-de-Luz Adresse Ville Saint-Jean-de-Luz lieuville 43.38805#-1.66305