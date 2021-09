Journées Européennes du Patrimoine – La Galerie Duchamp Yvetot, 18 septembre 2021, Yvetot.

Journées Européennes du Patrimoine – La Galerie Duchamp 2021-09-18 – 2021-09-19

Yvetot Seine-Maritime

Jusqu’au 19 septembre, la Galerie Duchamp présente l’exposition « Matter of Fact » dans le cadre du parcours « Voisins de campagne ».

Le centre d’art contemporain, situé au centre-ville d’Yvetot, vous propose de découvrir les œuvres de sept artistes et un auteur : des photographies, des sculptures, une vidéo, des dessins, qui parlent de notre relation à la nature, au paysage, à l’architecture.

Les œuvres que l’on peut voir à la Galerie Duchamp sont nées dans cinq propriétés privées remarquables de Normandie, à visiter tout l’été : c’est le parcours « Voisins de campagne ». Là, des sculptures monumentales ont été imaginées, fabriquées et sont maintenant montrées dans les jardins ou les bâtiments agricoles de ces manoirs et châteaux. Les artistes sont parti·e·s de la matière – et notamment de la matière des lieux – pour les habiter de leurs propres imaginaires en les mêlant à ceux de leurs propriétaires.

galerie.duchamp@yvetot.fr +33 2 35 96 36 90 https://www.galerie-duchamp.org/

