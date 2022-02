Journées Européennes du Patrimoine : La Collégiale Saint Barnard Romans-sur-Isère Romans-sur-Isère Catégories d’évènement: Drôme

2022-09-17 10:00:00 – 2022-09-17 18:00:00

Romans-sur-Isère Drôme Romans-sur-Isère Construite en 837, par St Barnard évêque de Vienne, la Collégiale est le berceau de Romans.

Un guide sera présent pour répondre à vos questions. contact@amisdesaintbarnard.fr +33 6 28 63 21 54 http://www.amisdesaintbarnard.fr/ Romans-sur-Isère

