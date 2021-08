Romans-sur-Isère Romans-sur-Isère Drôme, Romans-sur-Isère Journées Européennes du Patrimoine : La Collégiale Saint-Barnard : La Collégiale à la torche Romans-sur-Isère Romans-sur-Isère Catégories d’évènement: Drôme

Romans-sur-Isère

Journées Européennes du Patrimoine : La Collégiale Saint-Barnard : La Collégiale à la torche Romans-sur-Isère, 18 septembre 2021

Romans-sur-Isère Drôme Venez découvrir la collégiale en soirée, dans une ambiance riche en surprises, et à la lueur d’une torche électrique (torche réservée à la guide pour maintenir l’ambiance lumineuse souhaitée). contact@amisdesaintbarnard.fr https://www.amisdesaintbarnard.fr/ dernière mise à jour : 2021-08-25 par

