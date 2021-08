Ousse-Suzan Ousse-Suzan Landes, Ousse-Suzan Journées européennes du patrimoine – La Chapelle de Suzan et ses fresques Ousse-Suzan Ousse-Suzan Catégories d’évènement: Landes

Ousse-Suzan Landes Ousse-Suzan Mettre ses pas dans ceux des pèlerins, de la source St Jean en remontant vers la chapelle. Huit siècles d’histoire vous seront contés au travers de cet édifice à l’architecture singulière et au chœur orné de fresques uniques, joyau de notre patrimoine landais. Invitation à la découverte…

Samedi 18 et Dimanche 19 Septembre, visites commentées de 10h à 12h et de 14h à 16h.

Sur réservation – places limitées

