Journées européennes du Patrimoine : La cathédrale Saint-Apollinaire et la sacristie 2021-09-18 17:00:00 17:00:00 – 2021-09-18 place des Ormeaux RDV entrée sud de la cathédrale

Valence

Valence Drôme La cathédrale Saint-Apollinaire est un des édifices majeurs de la ville de Valence. Construite à partir de la fin du XIe siècle, détruite durant les guerres de religion puis reconstruite au XVIIe siècle, son clocher domine le Rhône depuis neuf siècles. dernière mise à jour : 2021-08-25 par

Drôme