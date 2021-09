Saint-Vallier Saint-Vallier Saint-Vallier, Saône-et-Loire Journées européennes du patrimoine – Kiosque de Saint-Vallier Saint-Vallier Saint-Vallier Catégories d’évènement: Saint-Vallier

Saint-Vallier Saône-et-Loire EUR Concert New Orleans Revival : jazz, blues, chanson.

Ce concert sera également l’occasion de s’inscrire aux ateliers musicaux (batucada, chanson, improvisation, musiques de pub, séries, films…) auprès de l’école de musique. +33 3 85 67 78 20 Concert New Orleans Revival : jazz, blues, chanson.

