JOURNEES EUROPEENNES DU PATRIMOINE 2021-09-18 10:00:00 10:00:00 – 2021-09-19 17:00:00 17:00:00

Juvigny-sur-Loison Meuse Juvigny-sur-Loison Samedi 18 et dimanche 19 septembre

•De 10h à 17h : Visite libre et découverte historique et ludique

du parc du Moulin du Loison +33 6 23 17 40 19 https://www.lemoulinduloison.com/ Valérie Dupeyré dernière mise à jour : 2021-09-10 par

