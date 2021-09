Journées Européennes du Patrimoine – Journée portes ouvertes Maison du Barétous Arette, 18 septembre 2021, Arette.

Journées Européennes du Patrimoine – Journée portes ouvertes Maison du Barétous 2021-09-18 09:00:00 – 2021-09-18 18:00:00 Maison du Barétous 2, rue Paul Ambille

Arette Pyrénées-Atlantiques Arette

Journée portes ouvertes Maison du Barétous

– 9h à 10h30 : Visite guidée du musée

– 10h30 à 12h : Visite libre du musée

– 10h30 à 11h : Défilé dans le village de vieux tracteurs et machines agricoles avec l’association Patrimoine (expo devant la Mairie)

– 10h45 à 12h et 15h45 à 17h : Visite guidée du moulin communal (RDV devant la Mairie)

– 14h à 15h30 : Visite guidée du musée

– A partir de 14h30 : Portes ouvertes de l’ancienne usine à sandales Pée-Laborde

– 15h30 à 17h : Visite libre du musée

– 16h à 18h : Cuisson traditionnelle de pizzas dans le four à bois près du moulin

Tout au long du week-end : démonstration taille de pierre dans le patio de la Maison du Barétous.

+33 5 59 88 90 82

Office de Tourisme du Haut Béarn

dernière mise à jour : 2021-09-13 par