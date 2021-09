Ville-sur-Illon Ville-sur-Illon Ville-sur-Illon, Vosges JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE – JOURNÉE À LA BRASSERIE Ville-sur-Illon Ville-sur-Illon Catégories d’évènement: Ville-sur-Illon

Journée à la Brasserie proposée par l’Étincelle Prod et la Communauté de Communes Mirecourt Dompaire

11h Fanfare ” Couac il arrive ”

13h00 Spectacle ” Tous les vents ”

Apéro concert pique-nique partagé à apporter

16h30 CONCERT “OSLO” : Solo guitare Jazz

Buvette et petite restauration sur place

GRATUIT – A partir de 5 ans

Pass sanitaire obligatoire +33 3 29 36 69 99 Tous les Vents dernière mise à jour : 2021-09-07 par

