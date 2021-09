Sauvian Sauvian Hérault, Sauvian JOURNEES EUROPEENNES DU PATRIMOINE : JEUX DE PISTES Sauvian Sauvian Catégories d’évènement: Hérault

Sauvian Hérault A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, la Ludothèque vous propose deux jeux de pistes :

* famille : jeu de piste sur le logo de la ville de Sauvian

